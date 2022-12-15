حواس لـ كيفن هارت: الأهرامات ليست إفريقية

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رد عالم الآثار المصري زاهي حواس، على تصريحات الممثل الأميركي كيفن هارت، على خلفية تصريحاته حول ملوك مصر القدماء، وذلك تزامنًا مع الحملات المطالبة بإلغاء حفل هارت بالقاهرة.
وأوضح حواس في تصريحات تليفزيونية ردًا على التصريحات المتداولة على لسان هارت، والتي ينسب فيها نفسه للحضارة المصرية القديمة، إن “الأفارقة والكوش حكموا مصر في العصر المتأخر، في وقت الأسرة الـ25، أي بعد بناء الأهرامات بـ20 عاما والأفارقة ليس لهم صلة ببناء الأهرامات إطلاقا من الناحية العلمية”.
وأبدى حواس استعداده لمقابلة هارت وإقناعه بالمنطق أن الأفارقة والكوش ليس لهم صلة إطلاقاً بالأهرامات.
يشار إلى أن الفنان العالمي كيفن هارت يواجه حملات مصرية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء تقديم حفل “استاند آب كوميدي” المقرر إقامته في القاهرة يوم 21 فبراير، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة، وتعاقده مع شركة تجسد المصريين القدماء كأفارقة سود وتحمل اسم Black Sands Entertainment، على حد قولهم.