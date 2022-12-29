حيل جديدة يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بالضحايا

كشفت المختصة بالأمن السيبراني منال الشهري، أن كل المُحتالين يلجؤون إما للترغيب أو الترهيب للإيقاع بالضحايا.

حيل

وأردفت المختصة بالأمن السيبراني، خلال حديثها لبرنامج يا هلا الذي على قناة روتانا خليجية، أن المحتالين عادة يبحثون عن البيانات التي يتمكنون من خلالها استغلال الشخص ماديًّا.

وقالت الشهري: يجب على الأشخاص منع مشاركة بياناتهم المادية أو الشخصية؛ لعدم الوقوع في فخ المحتالين.