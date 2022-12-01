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خطوات يجب اتباعها بهواتف أندرويد

حيل للتخلص من المكالمات والرسائل المزعجة

2022-12-01 الساعة 3:07
حيل للتخلص من المكالمات والرسائل المزعجة
المواطن -- متابعة

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يحتوي كل هاتف يعمل بنظام أندرويد على حيل قوية يجب عليك معرفتها، لمكافحة الرسائل والمكالمات المزعجة وحتى الضارة.

إجراءات الحماية

ويجب اتباع عدة خطوات من أجل تصفية مكالمات Android المزعجة، واستخدام ميزة تسمى Caller ID معرف المتصل والحماية من الرسائل الإلكترونية المزعجة.

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وعند إجراء أو تلقي مكالمة باستخدام Caller ID والحماية من الرسائل المزعجة، يمكنك الحصول على معلومات حول المتصلين أو الأنشطة التجارية الخاصة بهم أو تحذيرات حول المتصلين غير المرغوب فيهم.

خطوات يجب اتباعها

ويحتاج الهاتف لاستخدام معرف المتصل والحماية من الرسائل غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى إرسال معلومات حول مكالماتك إلى جوجل.

فإذا اتصل بك شخص ما خارج قائمة اتصالك، أو اتصلت به، فسيتم إرسال رقم الهاتف إلى جوجل للمساعدة في تحديد اسم معرف المتصل التجاري أو تحديد ما إذا كانت المكالمة غير مرغوب فيها، وفقًا لصحيفة ذا صن.

تصفية المكالمات

ولتشغيل هذه الميزة عبر أندرويد، انقر على المزيد من الخيارات ثم بعد ذلك، اختر الإعدادات ثم الرسائل المزعجة وشاشة المكالمات. بعد ذلك تأكد من تشغيل See Caller and Spam ID. كذلك يمكنك أيضًا اختيار تصفية المكالمات العشوائية بشكل تلقائي لحظرها.

وسيؤدي ذلك إلى منع إشعارات المكالمات الفائتة والبريد الصوتي لمكالمات البريد العشوائي أيضًا. ويمكنك التحقق من وجود سجل بالمكالمات المحظورة بالذهاب إلى سجل المكالمات، أو التحقق من بريدك الصوتي.

الإبلاغ عن الرسائل

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن البريد العشوائي إلى Google، والذي يجب أن يحد من كمية الرسائل غير المرغوب فيها التي تتلقاها.

فعندما تقوم بالإبلاغ عن محادثة على أنها بريد مزعج، فإنه يقوم تلقائيًا بحظر المرسل وإخفاء الرسالة. وللقيام بذلك، افتح تطبيق الرسائل ثم المس مع الاستمرار المحادثة التي تريد الإبلاغ عنها.

البريد المزعج

وتتمثل الخطوة التالية في النقر فوق حظر الإبلاغ عن بريد عشوائي بكلمة موافق. وسيتم إبلاغ جوجل برقم هاتف مرسل البريد المزعج، بالإضافة إلى آخر 10 رسائل واردة من مرسل البريد العشوائي.

بدورها لن تخبر جوجل مرسل البريد العشوائي بأنك أبلغت عنه.

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