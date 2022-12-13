حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا
كشف تقرير لقناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن الأحياء الأكثر تداولًا في عدد الصفقات العقارية في الرياض خلال أسبوع.
فيديو | تعرف على الأحياء الأكثر تداولا في عدد الصفقات العقارية في الرياض خلال أسبوع #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/5KkfHvqwkG
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 13, 2022
واحتل حي الخير مقدمة الأكثر تداولًا هذا الأسبوع بعدد عمليات بلغ 47 عملية وقيمة صفقات وصل لـ 31 مليون ريال.
فيما جاء حي النرجس بعد حي الخير بـ 42 عملية بقيمة 642 مليون ريال، وتلاه حي قرطبة بـ 40 عملية بقيمة 42 مليون ريال.