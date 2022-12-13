حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع

كشف تقرير لقناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن الأحياء الأكثر تداولًا في عدد الصفقات العقارية في الرياض خلال أسبوع.

حي الخير

واحتل حي الخير مقدمة الأكثر تداولًا هذا الأسبوع بعدد عمليات بلغ 47 عملية وقيمة صفقات وصل لـ 31 مليون ريال.

فيما جاء حي النرجس بعد حي الخير بـ 42 عملية بقيمة 642 مليون ريال، وتلاه حي قرطبة بـ 40 عملية بقيمة 42 مليون ريال.