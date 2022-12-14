حي العوالي يسجل أعلى كمية للأمطار في مكة

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن كمية الأمطار الهاطلة على مختلف مناطق المملكة حسب التقرير الهيدرولوجي والمناخي.
وسجل حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم الأربعاء في المملكة بواقع 5 ملليمتر.
فيما سجل مركز تمنية بأبها التابع لمنطقة عسير أمطارًا بواقع 4.8 ملليمتر، وتلتها محافظة شقراء بالرياض بواقع 2.8 ملليمتر.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.