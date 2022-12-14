حي العوالي يسجل أعلى كمية للأمطار في مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن كمية الأمطار الهاطلة على مختلف مناطق المملكة حسب التقرير الهيدرولوجي والمناخي.

أعلى أمطار بحي العوالي

وسجل حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم الأربعاء في المملكة بواقع 5 ملليمتر.

فيما سجل مركز تمنية بأبها التابع لمنطقة عسير أمطارًا بواقع 4.8 ملليمتر، وتلتها محافظة شقراء بالرياض بواقع 2.8 ملليمتر.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.