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وسط التحذيرات باستمرار الحالة

حي الفيصلية يسجل أعلى كمية لأمطار جدة

2022-12-12 الساعة 2:59
حي الفيصلية يسجل أعلى كمية لأمطار جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن كمية الأمطار التي سجلتها جدة والطائف في منطقة مكة المكرمة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلى كمية أمطار

ونشر المركز في إنفوجراف صادر عنه، كميات الأمطار الهاطلة على مكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لمحطات الرصد، حيث سجل حي الفيصلية بمدينة جدة أعلى كمية للأمطار بـ 25.0 ملليمتر.

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توقعات بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

وسجلت محافظة الجموم أمطارًا بواقع 20.6 ملليمتر، وتلتها بلدة أبحر بجدة بواقع 24.2 ملليمتر، ثم ذهبان بجدة بواقع 10.2 ملليمتر.

أمطار مكة المكرمة

وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن تأثير الحالة المطرية في مكة المكرمة لا تزال مستمرة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فضلًا عن تشكّل السيول على المنطقة وسواحلها.

عواصف مصحوبة بأمطار

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة مكة المكرمة، من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى الساعة 10 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، إنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل “أضم وميسان”.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

تجنب الأنفاق

من جانبه، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين إلى تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها بشكل احترازي، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد.

كما حث المواطنين على البقاء في منازلهم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة.

 

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