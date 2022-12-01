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لوفاة الرئيس الأسبق

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس الصين

2022-12-01 الساعة 5:48
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس الصين
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة الرئيس الأسبق السيد جيانغ زيمين.

برقية عزاء

قال الملك المفدى: تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية السيد جيانغ زيمين، ونعرب لفخامتكم ولأسر الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

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كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة الرئيس الأسبق السيد جيانغ زيمين.

وقال ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية السيد جيانغ زيمين، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

 

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