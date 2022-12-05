خالد البدر: تجديد عقد هيرفي رينارد كارثي

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انتقد الناقد الرياضي والإعلامي خالد البدر، خطوة تجديد عقد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي قبل انطلاق مونديال قطر.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن قبل انطلاق مونديال قطر عن تجديد عقد رينارد حتى كأس أمم آسيا 2027.
وقال البدر في قناة 24 الرياضية: “أرى أن تجديد عقد رينارد هو أم الكوارث، كان من المفترض تجديد العقد بعد معرفة نتائجه في كأس العالم، كيف يُمكن التجديد لمدرب كان يغير التشكيلة في كل مباراة في المونديال”.
وأضاف البدر: “عقد هيرفي رينارد كان متبقي له 8 أشهر وجئت أنت تجدد له لمدة 5 سنوات، الأمر الذي يحزنني، أن منتخب أستراليا تأهل إلى دور الـ16 وواجه الأرجنتين، ومنتخب اليابان تأهل، وكان وصيفًا للسعودية في تصفيات كأس العالم، ومنتخب السعودية الذي تأهل متصدرًا ودع المونديال مبكرًا”.
وكان الأخضر خرج من مرحلة دور المجموعات بكأس العالم متواجدًا في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارتين أمام بولندا والمكسيك.
وتحدث المسحل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “رينارد باقٍ في منصبه حتى 2027، سيجهز المنتخب لكأس أمم آسيا المقبلة، وسوف يُجهز الأخضر لتصفيات مونديال 2026 التي تبدأ في نوفمبر من العام المقبل”.