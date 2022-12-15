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خلال حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر

خالد الفيصل يتفاعل مع “لن أسلاكم”

2022-12-15 الساعة 7:38
خالد الفيصل يتفاعل مع “لن أسلاكم”
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مع فقرة غنائية خلال حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.

تفاعل وتصفيق

وحسب مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، ظهر الأمير خالد الفيصل وهو يتفاعل ويصفق مع أغنية “لن أسلاكم” التي قدمتها الفنانة اللبنانية ولاء الجندي خلال الحفل بصوت عذب وجميل.

وأشاد رواد موقع “تويتر”، بتذوق الأمير خالد الفيصل للموسيقى، فقالت إحدى المغردات: “صوتها جميل أجادت في حضور سمو الأمير خالد الفيصل المتذوق للفن بكل أنواعه”، وأضافت أخرى: “هذه من ليالي السعد”.

فوز لن أسلاكم

وكان الأمير خالد الفيصل قد توج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع.

وكانت أغنية “لن أسلاكم” لولاء الجندي قد فازت في فئة القصيدة المغناة بمسابقة الأمير عبد الله الفيصل الشعرية في موسمها الرابع.

فروع جائزة الأمير عبدالله الفيصل

وجاءت الجائزة في نسختها الرابعة بحلة جديدة، حيث تم إضافة فرعين جديدين، لتبلغ قيمتها مليون و500 ألف ريال موزّعة على ستة فروع: جائزة الأمير عبدالله الفيصل للتجربة الشعرية (٥٠٠ ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للديوان (٢٠٠ ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل لأفضل مشروع في خدمة الشعر العربي (١٠٠ ألف ريال)، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر المسرحي (١٠٠ ألف ريال) ، جائزة الأمير عبدالله الفيصل للقصيدة المغناة (١٠٠ ألف ريال)، وجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد (٥٠٠ ألف ريال).

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