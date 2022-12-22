خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع وزير الدفاع الفرنسي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا – اليوم – من معالي وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

بحث التعاون في المجال العسكري

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.