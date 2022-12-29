خبأ 154 كجم قات بمركبته في عسير فسقط بقبضة الشرطة

ألقى مركز الضبط الأمني بشني بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، اليوم الخميس، القبض على مواطن بحوزته 154 كجم من مادة القات المخدر.

مخبأة داخل مركبته

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المواد المخدرة كات مخبأة داخل مركبته.

وأفاد الأمن العام بأنه تم توقيف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.