خبأ 154 كجم قات بمركبته في عسير فسقط بقبضة الشرطة

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ألقى مركز الضبط الأمني بشني بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، اليوم الخميس، القبض على مواطن بحوزته 154 كجم من مادة القات المخدر.
وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المواد المخدرة كات مخبأة داخل مركبته.
وأفاد الأمن العام بأنه تم توقيف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.