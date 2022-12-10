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خبيرة علاقات أسرية تكشف طريقة مقاومة التحرش

2022-12-10 الساعة 10:28
خبيرة علاقات أسرية تكشف طريقة مقاومة التحرش
المواطن - فريق التحرير

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كشفت خبيرة العلاقات الأسرية الدكتورة الهنوف الحقيل، الطريقة التي يمكن أن تتبعها المرأة لإيقاف المتحرش.

 

وقالت الحقيل، في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن المتحرش يشتمل على نوعين، الأول مريض نفسي ولديه اضطراب وهناك متحرش ذكي يمارس قدراته ومهاراته بغير وضوح من أجل هدف التحرش.

حصّني جسدك

وأكدت الحقيل، أنه يجب تربية البنات فوق سن المراهقة وتوعية السيدات فوق سن العشرين بأن يحفظن حقوقهن ويجعلن مشاعرهن وأجسادهن عزيزة عليهن، فالمشكلة الآن عدم تحصين الفتاة لنفسها بشأن المشاعر والارتباط والقلب.

ووجهت رسالة إلى كل فتاة وسيدات “خذيها قاعدة إن حصنتِ قلبك حصنتِ جسدك واحترمتِ ذاتك ووالديك”.

عقوبة التحرش

وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أنه يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وأوضحت النيابة، أن التحرش يقصد به كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ويعاقب المتحرش بالسيدة، بالسحن 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف ريال، وفقًا للنظام.

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