خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار ودرجة صفر مئوية ببعض المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عقيل العقيل، درجة حرارة صفرية وهطول أمطار على عدد من المناطق.

وقال العقيل، وفقاً لـ”الإخبارية”، “تبقى درجات الحرارة على المعدل الحالي الذي نشعر به، ثم تعاود الارتفاع بشكل طفيف في منتصف الأسبوع”.

فيديو | الأرصاد: استعدوا لاستقبال أمطار هذا الأسبوع.. ودرجات الحراة صفر مئوية بسبب الكتلة الهوائية#الإخبارية pic.twitter.com/Etgu81gzJz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2022

هطول أمطار

وتابع العقيل “سنستقبل حالة جوية مميزة من الأمطار على كثير من مناطق المملكة، تشمل سواحل منطقة مكة المكرمة، وبعض أجزاء من وسط المملكة، ومنطقة القصيم، والمناطق الشمالية”.

صفر مئوية

وتوقع العقيل حرارية صفرية بقوله “طبيعي أن تلامس الحرارة درجة الصفر في بعض مناطق المملكة، خاصة أننا ما زلنا في بداية الشتاء”.

وختم العقيل بقوله “نتوقع كتلة هوائية باردة، تصل درجات الحرارة معها إلى ما دون 5 درجات مئوية، وسيعلن المركز الوطني للأرصاد تفاصيل هذه الحالة في نهاية الأسبوع”.