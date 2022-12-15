Icon

الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الكاميرون والبرازيل بالمونديال

خبير تحكيمي: فينسينت أبو بكر سيشارك بشكل طبيعي أمام الرائد

2022-12-15 الساعة 11:45
خبير تحكيمي: فينسينت أبو بكر سيشارك بشكل طبيعي أمام الرائد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أكد الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان على أن الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر سيشارك بصورة طبيعية مع فريقه غدًا ضد الرائد في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فينسينت أبو بكر يشارك

وقال سمير عثمان في حلقة اليوم الخميس في برنامج “أكشن مع وليد” ردًّا على أحد المغردين: “أبو بكر سيشارك بصورة طبيعية مع النصر ضد الرائد، اللاعب تعرض للطرد في بطولة دولية مع منتخب الكاميرون بسبب سوء السلوك وهو خلع قميصه، وإيقافه سيكون في أول مباراة دولية رسمية مع منتخب الكاميرون، وليس في الدوري المحلي”.

قد يهمّك أيضاً
Img

خطة المملكة لمواجهة وباء كورونا الأقوى عالميًا

Img

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

فينسينت أبو بكر

وفي سياق آخر، كشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز أرقام المهاجم النصراوي خلال مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، حيث شارك في 3 مباريات، بدأ واحدة فقط كأساسي، واثنين كبديل في الشوط الثاني.

ونجح فينسينت أبو بكر في تسجيل هدفين، وصنع هدفًا، وقام بـ6.7 تمريرة ناجحة بمعدل 65%، وصنع فرصتين، ولديه 6 تسديدات، 3 منهم على المرمى، وربح 3 التحامات في كل لقاء، ومنحته “سوفاسكور” تقييم 7.40 درجة.

وكان المنتخب الكاميروني ودع منافسات مونديال قطر من دور المجموعات بعد احتلاله للمركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم