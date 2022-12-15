خبير تحكيمي: فينسينت أبو بكر سيشارك بشكل طبيعي أمام الرائد

أكد الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان على أن الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر سيشارك بصورة طبيعية مع فريقه غدًا ضد الرائد في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فينسينت أبو بكر يشارك

وقال سمير عثمان في حلقة اليوم الخميس في برنامج “أكشن مع وليد” ردًّا على أحد المغردين: “أبو بكر سيشارك بصورة طبيعية مع النصر ضد الرائد، اللاعب تعرض للطرد في بطولة دولية مع منتخب الكاميرون بسبب سوء السلوك وهو خلع قميصه، وإيقافه سيكون في أول مباراة دولية رسمية مع منتخب الكاميرون، وليس في الدوري المحلي”.

وفي سياق آخر، كشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز أرقام المهاجم النصراوي خلال مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، حيث شارك في 3 مباريات، بدأ واحدة فقط كأساسي، واثنين كبديل في الشوط الثاني.

ونجح فينسينت أبو بكر في تسجيل هدفين، وصنع هدفًا، وقام بـ6.7 تمريرة ناجحة بمعدل 65%، وصنع فرصتين، ولديه 6 تسديدات، 3 منهم على المرمى، وربح 3 التحامات في كل لقاء، ومنحته “سوفاسكور” تقييم 7.40 درجة.

وكان المنتخب الكاميروني ودع منافسات مونديال قطر من دور المجموعات بعد احتلاله للمركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط.