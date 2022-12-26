خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم سيزار راموس

وجه الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان رسالة تحذيرية إلى لاعبي الهلال والنصر بشأن الحكم المكسيكي سيزار راموس الذي يدير الديربي مساء اليوم في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حكم ديربي الهلال والنصر

وتحدث سمير عثمان خلال حلقة “الأحد” في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أُحذر لاعبي الهلال والنصر من الحكم راموس لأنه سريع في إخراج البطاقات الملونة، واعتقد أنه بعد أن أدار 4 مباريات في مونديال قطر ستكون روحه المعنوية مرتفعة للغاية”.

وتابع سمير عثمان: “هذا الحكم المكسيكي كعادة حكام أمريكا الجنوبية، يتكلم بالبطاقات، ومن الغريب أنه في مباراة المغرب وفرنسا لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للاعب المغربي واحتسب عليه مخالفة”.

وكان الحكم المكسيكي سيزار راموس أدار مباريات “تونس والدنمارك، بلجيكا والمغرب، البرتغال وسويسرا، فرنسا والمغرب” في نهائيات كأس العالم بقطر.

قرارات مثيرة للجدل

يذكر أن الحكم راموس أثار الجدل بقرارات خاطئة في مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، حيث حرم المنتخب المغربي من ركلتي جزاء، واعترض على قراراته اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

كذلك تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكوى إلى الفيفا ضد قرارات الحكم المكسيكي ليرد الأخير على تلك الشكوى قائلًا بفترة سابقة عبر حسابه في الإنستجرام: “إذا كنتم غير راضين، يُمكنكم رفع شكوى إلى الفيفا لِإعادة المباراة!”.