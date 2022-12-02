خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب الوظيفي

تحدث خبير الموارد البشرية والمدرب المعتمد لتطوير وتحسين بيئة العمل، نايف الفهيد، عن الأسباب الرئيسة للتسرب الوظيفي.

أسباب التسرب الوظيفي

وقال نايف الفهيد، في تصريحات لبرنامج سيدتي، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: تتمثل الأسباب في بيئة العمل وعدم الموازنة بينها وبين حياة الموظف والتعامل مع الموظفين كآلات.

ولفت خبير الموارد البشرية، إلى أن بيئة العمل قد تكون سامة، كما أن المدير غير المنصف المتعسف في قراراته، من أهم أسباب التسرب الوظيفي.