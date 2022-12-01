خبير يكشف أشهر أساليب الغش في زيوت السيارات

كشف الباحث والمستشار بمجال سوائل المركبات ناصر الخالدي أشهر أساليب الغش في زيوت السيارات، اليوم الخميس.

أشهر أساليب الغش

وقال ناصر الخالدي في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: البعض يستخدم العبوات المشهورة لأصحاب الماركات ويقومون بتعبئتها مرة أخرى على أنها زيوت أصلية.

ودعا الباحث والمستشار بمجال سوائل المركبات المستهلكين إلى تفادي هذه الأساليب من خلال الحصول على هذه الزيوت من مصادرها أي من الشركة الأم أو الوكيل لتفادي الغش، وفتح كتيب المالك ومعرفة المواصفات المطلوبة في الزيوت التي تحتاج إليها السيارة.