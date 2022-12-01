خبير يكشف أشهر أساليب الغش في زيوت السيارات

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كشف الباحث والمستشار بمجال سوائل المركبات ناصر الخالدي أشهر أساليب الغش في زيوت السيارات، اليوم الخميس.
باحث ومستشار بمجال سوائل المركبات يكشف أشهر أساليب الغش في زيوت السيارات@nasser_glx@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية #السعودية_المكسيك pic.twitter.com/Akd2uK6drZقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 1, 2022
وقال ناصر الخالدي في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: البعض يستخدم العبوات المشهورة لأصحاب الماركات ويقومون بتعبئتها مرة أخرى على أنها زيوت أصلية.
ودعا الباحث والمستشار بمجال سوائل المركبات المستهلكين إلى تفادي هذه الأساليب من خلال الحصول على هذه الزيوت من مصادرها أي من الشركة الأم أو الوكيل لتفادي الغش، وفتح كتيب المالك ومعرفة المواصفات المطلوبة في الزيوت التي تحتاج إليها السيارة.