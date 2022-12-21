ختام ثمن نهائي كأس الملك بـ3 مباريات غدًا

تُختتم منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك لموسم 2022/ 2023، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات أبرزها قمة الاتحاد والشباب.

مباريات الغد

وتنطلق مباريات الغد في كأس الملك عند الساعة 3:30 مساء، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الرائد، فيما يلعب الفتح ضد الطائي عند الساعة السادسة على استاد مدينة الأمير عبالله بن جلوي الرياضية.

وفي ختام منافسات الدور ثمن النهائي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الفرق المتأهلة بكأس الملك

وانطلقت منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك بالأمس، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على نظيره ضمك بهدف دون رد سجله أنسيلمو دي مورايس عند الدقيقة 82.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من الفوز على نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق علي الزقعان، محمد أبو سبعان وسلطان مندش، فيما أحرز سوكول تسيكاليشي هدف فريقه الوحيد.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك، بعد الفوز على نظيره التعاون بنتيجة 4/3، فيما تُشير النتيجة إلى تقدم الهلال ضد الاتفاق بعد الشوط الأول، ويلعب النصر مع العدالة في وقت لاحق اليوم.