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قبل مباراة الأرجنتين وفرنسا

ختام مبهر لكأس العالم بقطر

2022-12-18 الساعة 6:12
ختام مبهر لكأس العالم بقطر
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المواطن - فريق التحرير

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انطلق حفل ختام كأس العالم 2022 بعرض غنائي على استاد لوسيل، وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

حفل الختام

وألقت الفنانة دانة مزيج من الموسيقى الغربية والعربية في بداية حفل ختام كأس العالم 2022، كما ألقى الشاعران تميم البرغوثي ومحمد ولد بمبا قصيدة عين الرضا.

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وتم تقديم فقرة أغاني مونديال قطر 2022 مع عروض استعراضية، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات استاد لوسيل.

حضور مميز

ويشهد نهائي كأس العالم حضور الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والنجم الفرنسي بول بوغبا. كما يتواجد عدد من نجوم الكرة السابقين، ومنهم بيكهام، رونالدينيو، تريزيجيه ودجوركاييف، ونجم الكرة السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش.

نهائي كأس العالم 2022

وتُقام مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، بعد قليل، ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

ويحلم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

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