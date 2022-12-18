ختام مبهر لكأس العالم بقطر

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انطلق حفل ختام كأس العالم 2022 بعرض غنائي على استاد لوسيل، وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
وألقت الفنانة دانة مزيج من الموسيقى الغربية والعربية في بداية حفل ختام كأس العالم 2022، كما ألقى الشاعران تميم البرغوثي ومحمد ولد بمبا قصيدة عين الرضا.
وتم تقديم فقرة أغاني مونديال قطر 2022 مع عروض استعراضية، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي ملأت مدرجات استاد لوسيل.
الفنانة دانة تلقي مزيج من الموسيقي الغربية والعربية في حفل ختام نهائي كأس العالم #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/bzZFwYH0h2
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
ويشهد نهائي كأس العالم حضور الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والنجم الفرنسي بول بوغبا. كما يتواجد عدد من نجوم الكرة السابقين، ومنهم بيكهام، رونالدينيو، تريزيجيه ودجوركاييف، ونجم الكرة السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش.
حوار جانبي بين النجم السويدي إبراهيموفيتش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل انطلاق نهائي كأس العالم #قطر2022#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/PsXhYfsqEz
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وتُقام مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، بعد قليل، ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.
ويحلم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.