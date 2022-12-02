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برعاية رئاسة الحرمين

خدمات مميزة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

2022-12-02 الساعة 11:47
خدمات مميزة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
المواطن - الرياض

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أبدت رئاسة شؤون الحرمين، اهتمامًا بالغًا ورعاية فائقة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام؛ لينعموا بالراحة والطمأنينة.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوضح الخدمات المقدمة من حيث تخصيص الأماكن والإرشادات وسبل الراحة الممكنة لهم.

خدمات متميزة

وفي هذا السياق، قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ماهر بن سعيد السويهري: إن رئاسة الحرمين تولي اهتمامًا كبيرًا لذوي الإعاقة بتقديم أفضل الخدمات، ومنها تخصيص المصليات والأبواب والمصاعد والعربات والإعلام المرئي والمسموع والحديث لخدمتهم.

وأضاف أن من بين الخدمات ترجمة الخطب والدروس العلمية بلغة الإشارة والمصاحف الإلكترونية، فضلًا عن تقديم وجبات الإفطار يومي الاثنين والخميس، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لهم على مدار الساعة.

فيما أشاد أحد المواطنين من ذوي الإعاقة عن سعادته بالتعاون والخدمات المقدمة لهم من قبل كل المختصين لتيسير قدومهم وأداء عباداتهم بكل سهولة ويسر.

 الأولوية لهم

يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أطلقت مبادرة “الأولوية لهم” لتقديم خدمة العربات الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

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