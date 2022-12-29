خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

انتهت مباراة ليدز ضد مان سيتي، مساء الأربعاء، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من لاعبي مانشستر سيتي حيث أهدروا عدة فرص لإحراز الهدف الأول عبر الجزائري رياض محرز والإنجليزي جاك جريليش.

ليدز ضد مان سيتي

وواصل مانشستر سيتي ضغطه ليضيف الهدف الأول عبر الإسباني رودريجو في الدقيقة الـ45.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليدز ضد مان سيتي، بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، عزز النرويجي إيرلينج هالاند من تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ52 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جاك جريليش.

واستمر ضغط مانشستر سيتي ليسجل هالاند ثاني أهدافه والثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ65 بعد تمريرة جيدة من جاك جريليش.

وقلص ليدز يونايتد، الفارق محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب باسكال ستريك في الدقيقة الـ73.

وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر سيتي 35 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

مباريات الجولة الـ18

وستنطلق مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي غدًا الجمعة بمواجهتي “وست هام يونايتد ضد برينتفورد، ليفربول ضد ليستر سيتي”.

أما في يوم السبت فسوف تُقام 6 مباريات وهم “وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد، فولهام ضد ساوثهامبتون، مانشستر سيتي ضد إيفرتون، نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد، بورنموث ضد كريستال بالاس، برايتون ضد آرسنال”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ18 يوم الأحد المقبل بمباراتي “توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، نوتنجهام فورست ضد تشيلسي“.