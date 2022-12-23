خطر وقوع صدام كبير بين موسكو وواشنطن

اعتبر السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونو، اليوم الجمعة، أن خطر وقوع صدام بين الولايات المتحدة وروسيا كبير.

صعوبة المحادثات

وقالت وكالة “تاس” الروسية. إنه من الصعب القول متى ستستأنف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل سجناء فعالة وستستمر.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

مفاوضات السلام

وفي معرض جوابه عن سؤال صحافي حول إعلان بايدن إجراء مفاوضات مع بوتين، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف إنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وأوضح أن الحديث يدور عن الانتهاء السريع من العملية العسكرية الخاصة شرط تحقيق جميع أهدافها.

النفي الروسي

وحول التقارير الإعلامية التي تحدثت أن كييف تعمل على إعداد مقترحات سلام ستكون جاهزة بحلول فبراير المقبل، قال بيسكوف: إن ذلك غير معروف. سمعنا زيلينسكي. وكل ما قيل لا يستند إلى الوقائع. اليوم التي لا يمكن تجاهلها.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح أمس الخميس، بأن هدف موسكو ليس تدوير عجلة الأزمة الأوكرانية، بل وضع حد لها، مشيرًا إلى أن روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أنه كلما كان أسرع، كان أفضل.

وقال بوتين إن نهاية جميع النزاعات المسلحة يكون دائمًا على طاولة المفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان أفضل.