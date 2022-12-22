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اللقاح ليس له علاقة بالجلطات

خطر يهدد 30 % من متعافي كورونا

2022-12-22 الساعة 9:52
خطر يهدد 30 % من متعافي كورونا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الدكتور هُمام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، أن 30% من الذين أصيبوا بكورونا يتعرضون للإصابة بجلطات.

وأشار عقيل، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الخميس، إلى أن اللقاح ليس له أي علاقة بالجلطات، كما أن المملكة لديها معايير صارمة لاعتماد اللقاحات.

اللقاح لا يقي من الإصابة بكورونا

ولفت أستاذ المناعة والعدوى إلى أن اللقاح لا يقي من الإصابة بكورونا؛ لكنه يقي من المرض الشديد نتيجة الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا وكورونا لهما لقاحات، وفيروسات الزكام ليس لها لقاح وهي أكثر من 20 فيروسًا.

وأوضح عقيل أن الإصابة بالفيروسات المختلفة خلال فصل الشتاء ليس بسبب انخفاض درجة الحرارة، كما أن تكرار العدوى بالفيروسات لا يدل على مناعة قوية.

 

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