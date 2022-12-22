خطر يهدد 30 % من متعافي كورونا

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أوضح الدكتور هُمام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، أن 30% من الذين أصيبوا بكورونا يتعرضون للإصابة بجلطات.
د.هُمام عقيل (أستاذ المناعة والعدوى): 30% من الذين أصيبوا بكورونا يتعرضوا للإصابة بجلطات، واللقاح ليس له أي علاقة بالجلطات @HomamAgeel@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kSopf4NA5wقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 22, 2022
وأشار عقيل، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الخميس، إلى أن اللقاح ليس له أي علاقة بالجلطات، كما أن المملكة لديها معايير صارمة لاعتماد اللقاحات.
د.هُمام عقيل (أستاذ المناعة والعدوى): اللقاح لا يقي من الإصابة بكورونا؛ لكنه يقي من المرض الشديد نتيجة الإصابة بكورونا @HomamAgeel@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8P7AnMYT7A
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 22, 2022
ولفت أستاذ المناعة والعدوى إلى أن اللقاح لا يقي من الإصابة بكورونا؛ لكنه يقي من المرض الشديد نتيجة الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا وكورونا لهما لقاحات، وفيروسات الزكام ليس لها لقاح وهي أكثر من 20 فيروسًا.
وأوضح عقيل أن الإصابة بالفيروسات المختلفة خلال فصل الشتاء ليس بسبب انخفاض درجة الحرارة، كما أن تكرار العدوى بالفيروسات لا يدل على مناعة قوية.