خطوات إلغاء تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن

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أوضح حساب المواطن، خطوات إلغاء تقديم طلب التسجيل في البرنامج.
جاء ذلك خلال رد الحساب على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، حيث قال: بإمكانك حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول، بيانات المستفيد) والضغط على حذف الحساب.
في وقت سابق، كشف حساب المواطن، عن آلية إضافة دخل الموظف في البرنامج، وطرق اختيار الحالة الوظيفية، أو تغييرها.
حيث رد حساب المواطن على استفسارات أحد المواطنين، قائلًا: إنه يتم اختيار الحالة الوظيفية موظف، من خلال التوجه إلى الحساب عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل)، وتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع (خاص/ حكومي) حسب المصدر، واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل حسب المصدر والضغط على أيقونة حفظ.