خطوات التخلص من إزعاج إشعارات سناب شات

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تتيح منصة سناب شات، والتي تعتبر من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، ميزة إيقاف الإشعارات لشخص قد تجده كمستخدم مزعج أو ينشر ما لا يمثل أفكارك الخاصة.
وكشف موقع بيزنس إنسايدر، عن مجموعة خطوات من خلالها يمكنك إلغاء متابعة شخص من الأصدقاء على سناب شات، للحصول على عدد أقل من الإشعارات من جانبه، وذلك يشمل إلغاء الإشعارات للرسائل وخاصية ستوري لهذا الشخص.
ويمكنك إلغاء إشعارات الرسائل لأحد الأصدقاء على سناب شات باتباعك لهذه الخطوات، أولًا قم بالدخول على خانة الرسائل النصية. ثانيًا، قم بالضغط مطولًا على خانة الرسائل المتبادلة بينك وبين الشخص الذي ترغب في إلغاء الإشعارات من جانبه. ثالثًا، بالضغط مطولًا، انتقل لخانة إعدادات المحادثة، ومن ثم انتقل لخانة إشعارات الرسائل، لتقوم بوقف تفعيل الإشعارات للمدة التي تحددها، ثم قم بالتأكيد على هذا الإجراء.
يمكنك أيضًا إلغاء الإشعارات لأحد الاصدقاء على سناب شات، باتباع هذه الخطوات، أولًا، قم بالدخول على خانة المحادثات.
ثانيًا، قم بالضغط مطولًا على أيقونة خانة الدردشة الخاصة بالشخص المعني، ثم انتقل من خلالها لقائمة إعدادات خاصية الحالة أو ستوري.
ثالثًا، قم بالضغط على اختيار تفعيل إلغاء الإشعارات الخاصة بالحالة لهذا الشخص، ثم أكد على إتمام الطلب.