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خطوات تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية

2022-12-14 الساعة 9:17
خطوات تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية
المواطن - فريق التحرير

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وضع برنامج حساب المواطن مجموعة من الضوابط والشروط لتحديد المواطنين المستحقين للدعم، مؤكداً على أهمية تحديث البيانات في حالة طرأ أي تغيير عليها، والإفصاح عن كامل الدخل للمستفيدين.

ويؤكد برنامج حساب المواطن، بصفة مستمرة، على أهمية القيام بعملية تحديث البيانات، والهدف من هذه العملية هو تغيير أي معلومات جديدة تطرأ على المستفيد من الدعم، وكتابة جميع مصادر الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة المسجلة في البرنامج.

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وأشار برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر إلى أهمية التأكد من دقة بيانات الدخل حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق من الدعم.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

من أهم البيانات التي يحتاج البرنامج تحديثها هي مصادر الدخل الشهري، ورقم الهاتف الجوال لسهولة التواصل مع المستفيد، والحساب البنكي للمواطن في حالة تغييره، ويستطيع المواطن إجراء عملية التحديث كالتالي:

– فتح الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

– كتابة بيانات التسجيل وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

– الضغط على زر استكمال الطلب.

– كتابة جميع البيانات المطلوبة في الموقع.

– الضغط على أيقونة المتابعة

– إدراج جميع المستندات الرسمية التي تثبت صحة البيانات.

– الضغط على أيقونة تحديث.

– كذلك يستطيع أيضا كل مستفيد من برنامج حساب المواطن تحديث البيانات، عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتباع الخطوات الموضحة.

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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