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خطوات تعديل الحالة الوظيفية للتابع في حساب المواطن

2022-12-28 الساعة 9:59
خطوات تعديل الحالة الوظيفية للتابع في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن طريقة تعديل الحالة الوظيفية للزوجة في برنامج الدعم، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين عن طريقة تعديل الحالة الوظيفة من (أعمال حرة) إلى (لا توجد).

خطوات التعديل

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقه “تويتر” بطريق تعديل الحالة الوظيفية للزوجة إلى (لا توجد)  يتم من خلال الدخول على  أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) واختيار ( لا توجد وظيفة) ، ومن ثم حفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ  لتسجيل البيانات.

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إيداع دعم الدفعة الـ 61

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 ، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقًا لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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