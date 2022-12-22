خطوات تعديل الدخل في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات تحديث بيانات دخل المستفيدين على البرنامج، مشددًا على ضرورة التعديل حال وجود أي تغييرات تتعلق بتغييرات المستحقين للدعم.

تحديث بيانات الدخل

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المستفيدين على موقع تويتر، حيث قال: في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل بإمكانك التعديل عليها عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات يسار الصفحة) وتعديل الدخل ثم حفظ.

الفرد المستقل

وكان برنامج حساب المواطن، قد أوضح في وقت سابق، المقصود بالفرد المستقل لأخذ الدعم، قائلًا: إنه كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

وأضاف، أنه الفرد المستقل يكون غير متزوج سواء كان (ذكرُا أو أنثى) بأي حالة (أعزب، أرمل، مطلق، وليس لديه تابعون أو معانون).