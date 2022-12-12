خطوات توثيق الوصية إلكترونيًّا

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أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، خطوات توثيق الوصية إلكترونيًّا، عبر بوابة ناجز.
وبحسب إنفوجراف توضيحي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاءت الخطوات على النحو التالي:
– الدخول على بوابة ناجز.
– اختيار خدمة توثيق وصية.
– تقديم الطلب والمصادقة على الإرسال.
– اعتماد الطلب من قبل كاتب العدل ثم صدور الوثيقة.
– مصادقة الطلب من مقدم الطلب.
– تدقيق الطلب من قبل الإسناد المركزي للتوثيق.
وقد وجه وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في وقت سابق، بإطلاق 11 خدمة إلكترونية قضائية جديدة من خلال بوابة ناجز.
وستعزز الخدمات الجديدة من تيسير الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، حيث بلغت الخدمات العدلية المقدمة عن بعد أكثر من 150 خدمة عبر بوابة ناجز.
الخدمات الجديدة التي ستتاح للمستفيدين هي: خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض.
إضافة إلى خدمات تحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.