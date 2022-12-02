خطيب المسجد الحرام: أنقذوا أنفسكم بالعمل الصالح

تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية
دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي إلى إنقاذ النفس بالعمل الصالح، من أجل كسب الدنيا والآخرة، قائلًا: “أيها المسلمون إن لله عز وجل سننًا ثابتة أقام عليها الكون وأحكم بها شؤون العباد ولن تجد لسنته تبديلًا أو تحويلًا”.
فيديو | خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي: أنقذوا أنفسكم بالعمل الصالح لتربحوا الدنيا والآخرة #الإخبارية pic.twitter.com/ySCqrCns4Fقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
وأكد غزاوي في خطبة الجمعة اليوم، أن من هذه السنن الإلهية المطردة التي لا تتخلف أن الإنسان لا يحصد إلا ما زرع، ولا يجني إلا ثمرة غرسه ونتاج عمله، وهذه حقيقة قد تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة فقال جل وعلا: “فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ”، وقال جل ثناؤه “من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يعاقب إلا بمثلها”.
وتابع: “الزموا فعل الخيرات لتحصدوا الخير في الدنيا والآخرة”، موضحًا “عباد الله نحن في هذه الدنيا الفانية منا من ينقذ نفسه فيربح ومنا من يهلك نفسه فيخسر”.
وأكد أن من يعمل في الدنيا بطاعة الله ورسوله فلن يزيغ عن طريق الحق، ولا يشقى في الآخرة، أما من يُعرض عن طاعة الله ويحيد عن منهجه ويأبى الخضوع له فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله، داعيًا “تمسكوا بدينكم لتحصدوا حصادًا حسنًا”.