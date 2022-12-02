خطيب المسجد الحرام: أنقذوا أنفسكم بالعمل الصالح

دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي إلى إنقاذ النفس بالعمل الصالح، من أجل كسب الدنيا والآخرة، قائلًا: “أيها المسلمون إن لله عز وجل سننًا ثابتة أقام عليها الكون وأحكم بها شؤون العباد ولن تجد لسنته تبديلًا أو تحويلًا”.

حصد ما زرعت

وأكد غزاوي في خطبة الجمعة اليوم، أن من هذه السنن الإلهية المطردة التي لا تتخلف أن الإنسان لا يحصد إلا ما زرع، ولا يجني إلا ثمرة غرسه ونتاج عمله، وهذه حقيقة قد تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة فقال جل وعلا: “فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ”، وقال جل ثناؤه “من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يعاقب إلا بمثلها”.

وتابع: “الزموا فعل الخيرات لتحصدوا الخير في الدنيا والآخرة”، موضحًا “عباد الله نحن في هذه الدنيا الفانية منا من ينقذ نفسه فيربح ومنا من يهلك نفسه فيخسر”.

التمسك بالدين

وأكد أن من يعمل في الدنيا بطاعة الله ورسوله فلن يزيغ عن طريق الحق، ولا يشقى في الآخرة، أما من يُعرض عن طاعة الله ويحيد عن منهجه ويأبى الخضوع له فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله، داعيًا “تمسكوا بدينكم لتحصدوا حصادًا حسنًا”.