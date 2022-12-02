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داعيًا إلى الابتعاد عن المحرمات

خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع

2022-12-02 الساعة 2:25
خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع
المواطن - الرياض

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حث خطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالباري الثبيتي، المؤمنين على الالتزام بسلوك منهج الحق والابتعاد عن المحرمات لحماية مجتمعاتهم.

منهج الحق

وقال الثبيتي في خطبة الجمعة اليوم إن الله أباح لخلقه الطيبات ووسع عليهم في المأكل والمشرب فاتسعت دائرة الحلال وضاقت دائرة الحرام، ومع ذلك تغلب النفس الأمارة بالسوء صاحبها فيستشرف للممنوع ويتخطى حدود المباح.

وأضاف أن دعوة الحق جاءت إلى سلوك المنهج الوقائي بالتحذير من القرب من حمى الحرام صيانة للنفس وتحصينًا للأخلاق وحماية للمجتمع وتربية للوقوف على حدود الله.

ودعا خطيب المسجد النبوي إلى ضرورة اجتناب مجالس البدع ومطالعة كتبها، فضلًا عن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بما يفيدهم.

كشف العورات

ولفت الثبيتي “لا تصدقوا من يقول إن كشف عورات النساء تحضر وتقدم وسترها تخلف ورجعية”، مؤكدًا أن الشيطان يزين الباطن ويُجمل  الاسترسال في العلاقات المحرمة بين الجنسين، ويشكك في الثوابت والعقيدة ويتلمس نقاط الضعف للإغواء.

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