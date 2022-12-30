خطيب مسجد في إيران: نريد الحرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم

قال خطيب مسجد زاهدان في إيران إن كل الإيرانيين يشتكون من تمييز النظام ضدهم، مضيفًا أنه ينبغي على النظام عدم قمع المحتجين والمتظاهرين في الاحتجاجات التي شملت جميع مدن الدولة.

وفي الوقت نفسه، أكد خطيب المسجد على أن هناك نقاط ضعف في الدستور ينبغي تعديلها، مضيفًا أن النظام لا يطبق بنود الدستور.

المطالبة بالحرية

وقال خطيب مسجد زاهدان: تتهمنا السلطات بأننا انفصاليون ونرد عليهم بأن جميع القوميات ضد التقسيم، ونحن فقط نريد الحرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

100 يوم من الاحتجاجات في إيران

وكسرت الاحتجاجات في إيران 100 يوم ويواجه المحتجون تهمًا تصل عقوبتها للإعدام، حيث قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن هناك 100 شخص حُكم عليهم حتى الآن بالإعدام.

وحذرت المنظمة من أن العدد الحقيقي للمتظاهرين الذين يواجهون عقوبة الإعدام يُعتقد أنه أعلى بكثير لأن العائلات تتعرض لضغوط حتى تظل صامتة.

وأُعدم بالفعل رجلان هذا الشهر، بعد محاكمات قال نشطاء إنها كانت صورية.

واندلعت تلك الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني، 22 عاما، بعد أن احتجزتها شرطة الآداب في طهران في 13 سبتمبر بادعاء ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

وصورت السلطات الاحتجاجات على أنها أعمال شغب مدعومة من الخارج وردت عليها بقوة مميتة، وقد قتل حتى الآن 476 متظاهرًا على الأقل.