خلط الكريمات بالمواد الكيميائية يسبب حروقًا

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حذر استشاري أمراض الجلدية الدكتور علي العمري، من خطر خلط الكريمات بالمواد الكيميائية.
فيديو | استشاري أمراض الجلدية د. علي العمري: من غير المناسب خلط الكريمات بالمواد الكيميائية مما يتسبب ببعض الحروق وقد يصل إلى ضيق التنفس#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/S4rSXmQGKGقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
وأكد العمري، في لقاء له على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن خلط الكريمات بالمواد الكيميائية يسبب بعض الحروق، وقد يصل إلى ضيق التنفس.
لفت العمري إلى أن خلط الكريمات بالمواد الكيميائية يؤدي لتغيير تركيزه بطريقة غير مناسبة.
وبشأن مدى خطورته، أكد العمري أن خطورة الخلط تكمن في تغيير الفعالية سواء بالتخفيف أو التركيز، وقد يؤدي لتهيج أو حروق وتصبغات وحبوب شباب وضيق تنفس وكتمة واحمرار في العيون وتورم في الشفايف والعيون.