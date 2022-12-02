خلط الكريمات بالمواد الكيميائية يسبب حروقًا

حذر استشاري أمراض الجلدية الدكتور علي العمري، من خطر خلط الكريمات بالمواد الكيميائية.

وأكد العمري، في لقاء له على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن خلط الكريمات بالمواد الكيميائية يسبب بعض الحروق، وقد يصل إلى ضيق التنفس.

خطر

لفت العمري إلى أن خلط الكريمات بالمواد الكيميائية يؤدي لتغيير تركيزه بطريقة غير مناسبة.

وبشأن مدى خطورته، أكد العمري أن خطورة الخلط تكمن في تغيير الفعالية سواء بالتخفيف أو التركيز، وقد يؤدي لتهيج أو حروق وتصبغات وحبوب شباب وضيق تنفس وكتمة واحمرار في العيون وتورم في الشفايف والعيون.