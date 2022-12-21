خمسة أنواع فاكهة لا يمكن العيش بدونهم

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يوصي خبراء التغذية بتناول الكثير من الفاكهة عدة مرات في اليوم لتنظيم وظائف معينة للأجسام وتحقيق العديد من الفوائد الصحية.
ويقدم موقع “Facile in Cucina” الإيطالي، قائمة تضم أفضل 5 فواكه غنية بالمواد المفيدة لصحتنا، ومنها الغريب فروت.
وتأتي ثمار الغريب فروت على رأس القائمة كأحد أكثر ثمار الحمضيات فائدة لصحة الإنسان وذلك لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، إلى جانب شهرته في المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل مقاومة الأنسولين.
تحتوي ثمار الأناناس على نسبة عالية للغاية من فيتامين C والمنغنيز، كما يتميز بخصائص رائعة مضادة للالتهابات بسبب وجود البروميلين الذي يسهل أيضًا هضم البروتينات.
يسهم الأفوكادو في الحفاظ على صحة القلب وتعزيزها، ويحتفظ الأفوكادو بمرتبة مميزة أيضاً نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات، علاوة على أنه فاكهة غنية بالماغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف.
يعتبر التوت الفاكهة الأغنى بمضادات الأكسدة، ويساعد تناوله على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر والسكري، فضلًا عن احتوائه على الألياف وفيتامين C ,K بالإضافة إلى المنغنيز.
تشتهر حول العالم مقولة شائعة مفادها أن تناول ثمرة تفاح يومياً يمنع زيارة الطبيبk بما يعني منح الجسم وقاية من الإصابة بالأمراض، ويرجع السبب في تلك المقولة إلى أن التفاح مغذ للغاية، بفضل المحتوى العالي من البوتاسيوم والألياف والفيتامينات، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح على تحسين صحة القلب والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.