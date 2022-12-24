خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم

ضمت قائمة عالمية أفضل المطابخ على مستوى العالم، فيما جاءت من بينها أشهر خمسة مطابخ عربية.

البيتزا الإيطالية

ويعتبر Tasteatles دليل سفر تجريبياً للمطبخ التقليدي يجمع بين الوصفات ومراجعات الطعام والمقالات البحثية لمشاركة نكهة عالمية للمطبخ.

وضمت القائمة التي نشرها موقع “تيست تيبلز”، أفضل 50 مطبخًا من بينها خمسة مطابخ عربية فقط، بينما احتلت إيطاليا المرتبة الأولى عالميًا حيث تشتهر إيطاليا بأفضل أنواع أطباق البيتزا الشهية والمعكرونات أيضًا. وتعد الباستا من أشهى الأكلات الإيطالية، والتي تعد ثاني أشهر أكلة بعد البيتزا، ومن بينها السباجيتي، واللازانيا، ويستخدم معها الصلصة الحمراء أو البيضاء، ومن المميز لها إضافة الخضراوات والفواكه وبعض الأسماك والجبن.

المطبخ اليوناني

ويركز المطبخ اليوناني، الذي احتل المرتبة الثانية عالميًا، على الأطعمة المخبوزة بدلاً من الأطعمة المقلية، كما تتجنب غالبية الأطباق التقليدية وضع الصلصات المعقدة، وتستخدم فضلاً عن ذلك التوابل والأعشاب، ومن أشهر أكلاته “موساكا”، ويعد هذا الطبق من بين الأشهى عالمياً، ويتضمن اللحم المفروم، وشرائح البطاطس، والباذنجان التي تقطع بشكل منفصل قبل طبخها في مقلاة مع صلصة البشاميل ثم توضع داخل الفرن.

ولطالما استخدم الإغريق الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، والسكريات غير المصنعة مثل العسل، وكذلك البقوليات والخضار، ولهذا السبب الوجيه، تحتل الدولة المتوسطية قائمة الدول الأعلى في متوسط أعمار شعوبها.

الأفضل عربيًا

وجاء المطبخ الجزائري في المركز الأول عربيًا والـ34 عالميًا، وقام دليل الطهي بتسليط الضوء على العديد من الأطعمة الجزائرية بفضل القائمة المنشورة عبر موقعه على الإنترنت حيث يتم تقديم التخصصات المختلفة مع بعض الأوصاف.

وتضم القائمة بعض الأطعمة و الوصفات الجزائرية المشهورة جدًا مثل الرشتا ، الشوربة ، الشخشوخة أو الكسكس الأساسي. وتوجد عشرات الأنواع من الكسكس الجزائري، وفي بعض المناطق يؤكل بالعسل والزبدة والزبيب، ويسمى المسفوف، وفي بعضها يؤكل مالحًا مصحوبًا بالمرق المعد بالدجاج أو اللحم أو الخضروات.

المطبخ السوري

واحتل المطبخ السوري الثاني عربيًا، لما له من تاريخ عريق، والذي يضم أطباق مقبلات متنوعة، ومنها ‌الكباب الحلبي المعروف والكبة المميزة بأنواعها في حلب واللحم بعجين والصفيحة الشامية والحلبية والفطائر والمعجنات السورية والبوظة الدمشقية وكشكة الأمراء والفتة الشامية والفول الحلبي المدمس والمقبلات الشهيرة والأوزي والحلويات الدمشقية. ومن الأكلات الشهية أيضًا ‌حلاوة الجبن، والبامية المميزة و‌الكباب الديري وكباب الباذنجان، والمنسف العربي.

أما المطبخ اللبناني فجاء في المرتبة الثالثة عربياً (40 عالمياً)، وفي المرتبة الـ 42 جاء المطبخ الفلسطيني، ثم التونسي في المرتبة 48، أما المطبخ المصري فخارج تصنيف الـ 50، وجاء في المرتبة 51.