دائرة الحكام: الاتحاد كان يستحق ركلة جزاء ضد التعاون

كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية في الجولة العاشرة من دوري روشن، وأبرز مواجهة الاتحاد ضد التعاون.

الاتحاد كان يستحق ركلة جزاء

وأكدت دائرة الحكام في مقطع فيديو عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كان يستحق الحصول على ركلة جزاء لصالح روماينيو عند الدقيقة 44 من أحداث مباراته ضد التعاون.

ولفتت دائرة الحكام إلى صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم، لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند الدقيقة 98، وذلك لوجود ركل للمهاجم، مشددة على أن تدخل حكم تقنية الفيديو في هذه الحالة كان صحيحًا.

أبرز الحالات التحكيمية

وأشارت دائرة الحكام، إلى صحة قرار حكم ديربي الرياض باحتساب ركلة جزاء لصالح الهلال ضد النصر، وذلك لوجود احتكاك بالساق، وأكدت أن تدخل حكم تقنية الفيديو كان صحيحًا.

وأوضحت أن الاتفاق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ضد الخليج عند الدقيقة 26، كما شددت على أن حكم مباراة الفتح والشباب، احتسب ركلة جزاء غير صحيحة للنموذجي عند الدقيقة 39، وكان يجب على حكم تقنية الفيديو توصيته بمراجعة اللعبة.