Icon

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أكدت صحة طرد نعيم السليتي

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة

2022-12-25 الساعة 3:01
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية في الجولة التاسعة من دوري روشن وثمن نهائي كأس الملك، وأبرز مواجهة الاتحاد ضد الشباب.

قد يهمّك أيضاً
Img

رد قاسي من ميسي على شيف تركي اخترق احتفال الأرجنتين

Img

هلال تبوك يستبق التقلبات الجوية برفع الجاهزية

الاتحاد لا يستحق ركلة جزاء

وأكدت دائرة الحكام في مقطع فيديو عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”، عدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها الاتحاد ضد الشباب قبل نهاية الشوط الأول، مشددة على أن الاحتكاك كان طبيعيًا، وقرارات الحكم وحكم الـVAR كانت غير صحيحة.

وحصل الاتحاد على ركلة جزاء، ولكن البرازيلي رومارينيو أهدرها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف، قبل أن يتعادل العميد مع بداية الشوط الثاني، وامتدت المباراة للأشواط الإضافية، وتأهل النمور بركلات الترجيح.

نادي الاتحاد في كأس الملك
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

أبرز الحالات التحكيمية

ولفتت دائرة الحكام، إلى صحة قرار الحكم بطرد نعيم السليتي لاعب الاتفاق في مباراة الهلال ضمن منافسات كأس الملك، لاستخدامه اللعب العنيف الذي يعرض سلامة المنافس للخطر.

طرد نعيم سليتي
لحظة خروج السليتي

وأوضحت صحة ركلة جزاء النصر ضد الرائد عند الدقيقة 67 خلال مباراتهما بدوري روشن السعودي، وذلك بعد تدخل صحيح من حكم الـVAR الذي أوصى الحكم بمراجعة الحالة.

الرائد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

وأضافت: “ركلة جزاء محمد كنو لاعب الهلال أمام الباطن في دوري روشن قرار غير صحيح، كما أن احتساب ركلة جزاء الفيحاء ضد الخليج في الدقيقة 14 كان قرارًا غير صحيح، فالاحتكاك كان طبيعيًا وتدخل حكم الـVAR كان خاطئًا”.

محمد كنو
كنو في المباراة – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة