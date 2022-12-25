دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة

كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية في الجولة التاسعة من دوري روشن وثمن نهائي كأس الملك، وأبرز مواجهة الاتحاد ضد الشباب.

الاتحاد لا يستحق ركلة جزاء

وأكدت دائرة الحكام في مقطع فيديو عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”، عدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها الاتحاد ضد الشباب قبل نهاية الشوط الأول، مشددة على أن الاحتكاك كان طبيعيًا، وقرارات الحكم وحكم الـVAR كانت غير صحيحة.

وحصل الاتحاد على ركلة جزاء، ولكن البرازيلي رومارينيو أهدرها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف، قبل أن يتعادل العميد مع بداية الشوط الثاني، وامتدت المباراة للأشواط الإضافية، وتأهل النمور بركلات الترجيح.

أبرز الحالات التحكيمية

ولفتت دائرة الحكام، إلى صحة قرار الحكم بطرد نعيم السليتي لاعب الاتفاق في مباراة الهلال ضمن منافسات كأس الملك، لاستخدامه اللعب العنيف الذي يعرض سلامة المنافس للخطر.

وأوضحت صحة ركلة جزاء النصر ضد الرائد عند الدقيقة 67 خلال مباراتهما بدوري روشن السعودي، وذلك بعد تدخل صحيح من حكم الـVAR الذي أوصى الحكم بمراجعة الحالة.

وأضافت: “ركلة جزاء محمد كنو لاعب الهلال أمام الباطن في دوري روشن قرار غير صحيح، كما أن احتساب ركلة جزاء الفيحاء ضد الخليج في الدقيقة 14 كان قرارًا غير صحيح، فالاحتكاك كان طبيعيًا وتدخل حكم الـVAR كان خاطئًا”.