داليتش: منتخب المغرب أبهرنا ومواجهتنا بمثابة النهائي

شدد المدير الفني لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، زلاتكو داليتش على أهمية مواجهة المغرب المقبلة، متمنيًا الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية.

تعليق داليتش على المواجهة

وأكد داليتش أن مباراة المغرب بمثابة النهائي لمنتخب كرواتيا، مشددًا على أن مواجهة الغد لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022؛ ستكون مختلفة عن اللقاء السابق الذي جمع بينهما في مرحلة المجموعات.

وتابع مدرب كرواتيا تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “المنتخب المغربي أبهرنا خلال البطولة، فاجأ الجميع بمستواه ووصوله لتلك المرحلة. مباراة الغد مهمة وسننافس خلالها على الميدالية البرونزية”.

وأضاف داليتش: “أعتقد أن لديهم نفس التفكير في المغرب، اللقاء مهم بالنسبة لهم وسيدفعون بأفضل تشكيل متاح لديهم، ندرك تمامًا أنهم سيلعبون بقوة للظفر بالمركز الثالث ولذا نتوقع مباراة قوية”.

وأردف داليتش: “منتخب المغرب يُذكرنا بأنفسنا قبل أربع سنوات ونصف، لم يتوقع أحد أن يصلوا لتلك المرحلة لكنهم فعلوا ذلك بجهدهم وجودتهم، تطوروا من مباراة إلى أخرى ونتوقع مباراة أصعب من لقاء دور المجموعات”.

إنجاز البرونزية بالمونديال

وأوضح أن إنجاز الفوز بالبرونزية عام 1998 مختلف عن الوضع الحالي، وقال: “كانت ميدالية 1998 الأولى لكرواتيا بعدما كانت قد نالت استقلالها حديثًا، الوضع مختلف اليوم لأننا حققنا إنجازات أخرى آخرها وصيف النسخة الماضية”.

واستكمل: “مع هذا، تبقى تلك المباراة مهمة ونريد الفوز بها لنجعل شعبنا فخورًا بنا، ميدالية 1998 كانت مهمة لأنها كانت الأولى لبلادنا وعرفت العالم علينا لكننا سنسعى لتكرار الفوز بها مساء غدٍ”.