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دبلوماسي أوروبي: مفاوضات النووي الإيراني انتهت

2022-12-17 الساعة 3:15
دبلوماسي أوروبي: مفاوضات النووي الإيراني انتهت
المواطن -فريق التحرير

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قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، إن لا أحد يتوقع إحراز نقلة كبيرة في المشاورات المرتقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

نتائج عكسية

وأضاف أوليانوف: كان من المقرر عقد المشاورات بين الوكالة وطهران في النصف الثاني من نوفمبر الماضي، إلا أن قراراً قدمته أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في جلسة لمجلس محافظي الوكالة جاء في وقت غير مناسب وكانت له نتائج عكسية على المحادثات، حسب تعبيره.

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في سياق متصل، قال دبلوماسي أوروبي رفيع لقناة العربية، إنه ليس هناك أي داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف المفاوضات، مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن المفاوضات انتهت.

موقف إيران

وأضاف: إيران تريد إنهاء مشاكلها العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولاً قبل العودة لمباحثات إحياء الاتفاق النووي، وتابع: لنرى ما سيحصل.

وتوقفت المحادثات بين إيران والدول الغربية من دون التوصل لنتيجة بعد إصرار إيران على إغلاق التحقيق الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد العثور على آثار لليورانيوم المخصب في 3 مواقع سرية لم تكشف عنها إيران سابقاً.

رد الوكالة

من جهتها، ترفض الوكالة إغلاق التحقيق قبل الحصول على أجوبة مقبولة من إيران.

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