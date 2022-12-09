دخلوا مرفقًا عامًّا في القصيم بدراجة نارية لزيادة نسبة المشاهدات!

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، اليوم الجمعة، على 3 مواطنين لدخولهم مرفقًا عامًّا بدراجة نارية.

لزيادة عدد المتابعين

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المقبوض عليهم قاموا بتوثيق ذلك ونشره بهدف التباهي وزيادة نسبة المشاهدات وعدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.