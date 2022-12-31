دراسة تربط بين صفقة كريستيانو وتهديد الدوري الأمريكي

ربطت دراسة لافتة للنظر بين صفقة كريستيانو رونالدو لنادي النصر وبين تهديد الرياضات الفردية والدوري الأمريكي لكرة القدم، إذا ما العلاقة بين الجانبين؟

باتت صفقة انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر بعقد ضخم ماليًا حديث الصحف العالمية، وقد تناولت التقارير تفاصيل مختلفة عن الصفقة، لكن لفتت شركة DBRS Morningstar إلى زاوية جديدة.

انقلاب في الرياضة العالمية

ولفتت دراسة شركة الخدمات المالية ووكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى أن عقد النصر جعل من كريستيانو الرياضي الأعلى راتبًا في التاريخ والأكثر دخلًا، متابعة: هذا الراتب السنوي الضخم للنجم البرتغالي من المتوقع أن يُحدث انقلابًا في الرياضة العالمية.

وأضافت: سيتخطى راتب كريستيانو رواتب العديد من الرياضيين في الرياضات الفردية في أمريكا خاصة.

كريستيانو رونالدو لن يكون الأخير

واستطردت: قد يكون النجم البرتغالي أول لاعب بهذا الثقل ينضم للدوري السعودي بعد اقترابه من نهاية مسيرته الكروية لكنه لن يكون الأخير، حيث سيُشجع وجوده العديد من اللاعبين الآخرين على اتخاذ تلك الخطوة، مما قد يجعل السعودية الوجهة المفضلة للنجوم عند نهاية مسيرتهم في القارة العجوز وهو ما قد يُمثل ضربة قوية للدوري الأمريكي.

واستطردت الدراسة: يعتمد الدوري الأمريكي حاليًا على جذب النجوم من تلك النوعية، إذ لعب هناك العديد منهم مثل تيري هنري وديفيد بيكهام وواين روني وزلاتان إبراهيموفيتش، وقد ساهم ذلك في تحسنه وتطوره على جميع الأصعدة خاصة الشعبية والقاعدة الجماهيرية.

وأوضحت الدراسة أن الدوري السعودي سيُهدد بجدية نظيره الأمريكي بسبب نجاحه في استقطاب رونالدو، إذ سيستطيع مستقبلًا أن يحتل صدارة الخيارات المطروحة أمام النجوم بعد انتهاء مسيرتهم في أوروبا.