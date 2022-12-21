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دعم أمير عسير حفز لاعبي أبها لتجاوز التعاون

2022-12-21 الساعة 8:01
دعم أمير عسير حفز لاعبي أبها لتجاوز التعاون
المواطن - مروة نبيل

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حرص أمير عسير، الأمير تركي بن طلال على حضور مباراة أبها ضد التعاون، ضمن منافسات بطولة كأس الملك، لدعم وتحفيز لاعبي زعيم الجنوب.

فوز أبها ضد التعاون

ولعب أبها ضد التعاون على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، ونجح زعيم الجنوب في تحقيق الفوز بنتيجة 4/3، في اللقاء الذي امتد إلى الأشواط الإضافية.

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أبها في كأس الملك
لاعبو الفريق – المصدر @KingCupSA

أمير عسير يدعم اللاعبين

ويحرص الأمير تركي بن طلال على دعم وتحفيز فرق منطقة عسير، من أجل حثهم على تقديم الأفضل وتحقيق نتائج إيجابية، وهو الأمر الذي أتى بثماره اليوم، حيث نجح الفريق في تحقيق ريمونتادا بعد تأخره بنتيجة 2/1، وخطف بطاقة التأهل.

وأشاد حساب أبها على “تويتر”، بحضور أمير منطقة عسير، وعلق قائلًا: “مبروك وجه السعد الأمير تركي بن طلال.. حضورك ومساندتك ودعمك وتحفيزك لنا قبل بداية المباراة كان لها الأثر الإيجابي بالفوز والوصول إلى دور الـ8”.

 

أبها ضد التعاون ضد كأس الملك
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

وفي السياق ذاته، قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رويال كومانس خلال تصريحاته لقناة SSC: “تواجد أمير منطقة عسير حفز اللاعبين، وأنا مدرب محظوظ بتواجد لاعبين متميزين”.

وعلق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، صالح العمري على حضور أمير منطقة عسير للمباراة خلال تصريحاته التلفزيونية، قائلًا: “تواجد الأمير تركي بن طلال محفز لنا.. وسنجعل أهالي منطقة عسير فخورين بناديهم”.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

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