دعوات في بريطانيا لمقاطعة Netflix بسبب هاري وميغان

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دعا أكثر من نائب برلماني في بريطانيا، الشعب الإنجليزي، لمقاطعة منصة البث الأمريكية Netflix، بسبب فيلمها الوثائقي الجديد عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ترأس تلك الدعوات عضو البرلمان من حزب المحافظين، جاي أوبرمان، حيث وصف الأمير هاري وميغان بأنهما غير ذي صلة على الإطلاق ببريطانيا.
وطالب في دعوته بتجريد الزوجين من ألقابهما بسبب عدم احترامهما لا للعائلة المالكة ولا للمملكة المتحدة.
وقال أوبرمان إن الزوجين المضطربين للغاية يمثلان حالة يائسة لجذب الانتباه مضيفًا أنه سيرفض مشاهدة الوثائقي الذي سيكسبهما 100 مليون دولار.
وقال خلال ظهوره على قناة BBC للحديث عن دعوات المقاطعة: أنا بالتأكيد لن أشاهده، وأود أن أحث الجميع على مقاطعة Netflix والتأكد من أننا نركز على الأشياء المهمة في حياتنا.
وقال عضو البرلمان، تيم لوتون: أشعر بالخجل من أن هذين الزوجين المحرجين للغاية يحملان لقب بلدنا العظيم، ويجب على الملك تشارلز الثالث نزع الألقاب منهما.
اتُهمت ميغان وهاري بمحاولة إسقاط النظام الملكي من خلال المسلسل الوثائقي على Netflix والذي يهاجم العائلة المالكة ويصف المملكة المتحدة بالعنصرية.
كما اتُهم الوثائقي نفسه بمهاجمة إرث الملكة إليزابيث الراحلة وذلك من خلال وصف بريطانيا بأنها استعمارية.