Icon

تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
تقارير
حصاد اليوم
أعاد استخدام المصطلح مجددًا في الكتاب الأبيض

دفاع سول: رئيس كوريا الشمالية وجيشه أعداؤنا

2022-12-06 الساعة 7:55
دفاع سول: رئيس كوريا الشمالية وجيشه أعداؤنا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها تعتزم إعادة استخدام مصطلح عدو مع رئيس كوريا الشمالية وجيشه في التقرير السنوي الرسمي الدفاعي المعروف باسم الكتاب الأبيض.

ومن المخطط أن يصدر الكتاب الشهر المقبل في ظل إدارة الرئيس يون سيوك يول، بحسب ما أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

قد يهمّك أيضاً
Img

جزر فرسان للباحثين عن جمال الطبيعة

Img

الشباب يختتم معسكر أبو ظبي بتعادل مع الشارقة

دفاع سيوول رئيس كوريا الشمالية وجيشه أعداؤنا

أول مرة منذ 6 سنوات

كان آخر مرة استخدمت فيها كوريا الجنوبية مصطلح عدو مع رئيس كوريا الشمالية، منذ 6 سنوات في الكتاب الأبيض للدفاع الذي تنشره وزارة الدفاع الجنوبية سنويًا.

وقال مصدر حكومي للوكالة الكورية الجنوبية إن مسودة الكتاب الأبيض للدفاع 2022 المقرر نشرها الشهر المقبل تحتوي على عبارة نظام رئيس كوريا الشمالية وجيشه أعداؤنا.

دفاع سيوول رئيس كوريا الشمالية وجيشه أعداؤنا

وأوضح المصدر: موقف الحكومة هو أن كوريا الشمالية هي عدونا الواضح لأن الناس قلقون من تهديداتها النووية والصاروخية، مضيفًا: لن يُستخدم مصطلح العدو الرئيسي وسيتم استخدام تعبير العدو فقط.

استخدام رئيس كوريا الجنوبية للمصطلح

وحقيقة أن الجيش الكوري الشمالي أعيد تحديده كعدو في الكتاب الأبيض للدفاع مشتق من تعهد الرئيس يون سوك يول الذي نشر ذات مرة مقالاً على منصة التواصل الاجتماعي (SNS) قال فيه: العدو الرئيسي هو كوريا الشمالية.

وكان ذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا في يناير من هذا العام عندما كان مرشحًا.

وتم تضمين المصطلح ذاته في الكتاب المدرسي للسلطات العسكرية وجاء فيه: استفزاز كوريا الشمالية يمثل تهديدًا أمنيًا نواجهه، وطالما استمر هذا التهديد الأمني، فإن الجيش الكوري الشمالي والنظام الكوري الشمالي أعداؤنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار