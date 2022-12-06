دفاع سول: رئيس كوريا الشمالية وجيشه أعداؤنا

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها تعتزم إعادة استخدام مصطلح عدو مع رئيس كوريا الشمالية وجيشه في التقرير السنوي الرسمي الدفاعي المعروف باسم الكتاب الأبيض.

ومن المخطط أن يصدر الكتاب الشهر المقبل في ظل إدارة الرئيس يون سيوك يول، بحسب ما أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

أول مرة منذ 6 سنوات

كان آخر مرة استخدمت فيها كوريا الجنوبية مصطلح عدو مع رئيس كوريا الشمالية، منذ 6 سنوات في الكتاب الأبيض للدفاع الذي تنشره وزارة الدفاع الجنوبية سنويًا.

وقال مصدر حكومي للوكالة الكورية الجنوبية إن مسودة الكتاب الأبيض للدفاع 2022 المقرر نشرها الشهر المقبل تحتوي على عبارة نظام رئيس كوريا الشمالية وجيشه أعداؤنا.

وأوضح المصدر: موقف الحكومة هو أن كوريا الشمالية هي عدونا الواضح لأن الناس قلقون من تهديداتها النووية والصاروخية، مضيفًا: لن يُستخدم مصطلح العدو الرئيسي وسيتم استخدام تعبير العدو فقط.

استخدام رئيس كوريا الجنوبية للمصطلح

وحقيقة أن الجيش الكوري الشمالي أعيد تحديده كعدو في الكتاب الأبيض للدفاع مشتق من تعهد الرئيس يون سوك يول الذي نشر ذات مرة مقالاً على منصة التواصل الاجتماعي (SNS) قال فيه: العدو الرئيسي هو كوريا الشمالية.

وكان ذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا في يناير من هذا العام عندما كان مرشحًا.

وتم تضمين المصطلح ذاته في الكتاب المدرسي للسلطات العسكرية وجاء فيه: استفزاز كوريا الشمالية يمثل تهديدًا أمنيًا نواجهه، وطالما استمر هذا التهديد الأمني، فإن الجيش الكوري الشمالي والنظام الكوري الشمالي أعداؤنا.