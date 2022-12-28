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الصحة العالمية تحذر

دفعة ملوثة من عقار للسرطان بدولتين عربيتين

2022-12-28 الساعة 11:27
دفعة ملوثة من عقار للسرطان بدولتين عربيتين
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيهًا بشأن وجود دفعة ملوثة من منتج ميتوتريكسات بعيار 50 ملج (METHOTREX 50mg) في إقليم المنظمة لشرق المتوسط.

دفعة ملوثة

وقالت المنظمة في بيان: إنه تم العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء، وأضاف البيان: السلطات الصحية في البلدين أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، وهو ما يدل على تلوث المنتجات.

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وشددت المنظمة على ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول لمنع إلحاق الأذى بالمرضى، وطلبت زيادة الترصد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يحتمل تأثرها بهذا المنتج.

زيادة الرقابة

كما نصحت المنظمة بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية وحثت السلطات المختصة بإخطارها فورًا في حال اكتشف هذا المنتج في أسواق بلدانها.

وحثت منظمة الصحة العالمية شركات التصنيع على إجراء اختبارات للكشف عن أي تلوث ميكروبي قبل إصدار دفعات المنتجات النهائية للاستخدام، وشددت على ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخصين، والتحقق بعناية من أصالة المنتجات وحالتها المادية.

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