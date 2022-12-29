دقة توقعات الأرصاد سهلت إجراءات الاستجابة الميدانية

اطلع الرئيس التنفيذي د. أيمن غلام من غرفة العمليات على جاهزية المركز الوطني للأرصاد ، للمراقبة والإبلاغ عن الظواهر الجوية المحتملة على مناطق.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورة للرئييس التنفيذي أيمن غلام خلال توجيهاته بالمركز ، مؤكدًا أن دقة التوقعات سهلت من إجراءات الاستجابة الميدانية للجهات المعنية.

ووفقًا للتقارير الصادرة من المركز أعلنت عدة مناطق بالمملكة جهوزيتها لمواجهة الحالة المطرية التاسعة التي تشهدها أغلب مدن المملكة.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.