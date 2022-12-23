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دليل ألعاب ونتر وندرلاند

2022-12-23 الساعة 10:30
دليل ألعاب ونتر وندرلاند
المواطن - فريق التحرير

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كشف موسم الرياض 2022، عن دليل ألعاب ونتر وندر لاند، إحدى المناطق الترفيهية في فعاليات موسم الرياض 2022.

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وقال حساب موسم الرياض 2022 في تغريدة على موقع تويتر، محتار وش اللعبة اللي ودَّك تبدأ فيها؟ هذا دليل الألعاب لـ ونتر وندرلاند.

وتابع: حمِّله الآن واستمتع:

https://dl.riyadhseason.sa/WWL_booklet_rides.pdf

 

تجارب استثنائية وزيارات مليونية

تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.

واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

 

 

 

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