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بعد الخروج من ربع النهائي

دموع كريستيانو رونالدو ونيمار في كأس العالم 2022

2022-12-11 الساعة 10:49
دموع كريستيانو رونالدو ونيمار في كأس العالم 2022
المواطن - الرياض

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ودع نجما البرتغال والبرازيل، كريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا، منافسات كأس العالم 2022 بالدموع، بعد الخروج من الدور ربع النهائي.

خروج البرازيل والبرتغال

وخرج منتخب البرازيل الأول لكرة القدم من ربع نهائي مونديال قطر 2022 على يد كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل، فيما خسرت البرتغال ضد المغرب بهدف دون رد.

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منتخب البرازيل

بكاء كريستيانو رونالدو ونيمار

وبدت علامات الحزن والصدمة على كريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة بخسارة البرتغال ضد المغرب، وظل يبكي حتى الدخول إلى غرفة الملابس.

وقام لاعبو منتخب المغرب الأول لكرة القدم، بتهدئة كريستيانو رونالدو، إلا أنه ظل حزينًا، حيث كان يُمني النفس بالوصول بعيدًا في مونديال 2022، خاصة أنه سيكون الأخير له، ليتوقع البعض اعتزاله.

كريستيانو رونالدو
حزن رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

وفي السياق ذاته، لم يتمالك نيمار دموعه بعد توديع البرازيل لكأس العالم 2022، حيث دخل في نوبة بكاء شديدة، وحاول اللاعبون تهدئته، لتخرج أنباء بعد ذلك تُفيد باعتزاله اللعب الدولي، ما دفع أسطورة كرة القدم بيليه، لتوجيه رسالة إليه.

وحرص بيليه على دعم نيمار صاحب الـ30 عامًا في رسالة عبر حسابه على “انستقرام”، حيث أشاد بمعادلته لرقمه القياسي في عدد الأهداف، وطالبه بالاستمرار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بكاء نيمار
بكاء نيمار بعد توديع المونديال – المصدر @fifaworldcup_ar

تعاطف جماهيري

وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع دموع كريستيانو رونالدو ونيمار بعد توديع المونديال، وأبدوا تعاطفهم معهما، إلا أن الدعم الأكبر كان من نصيب النجم البرتغالي، حيث تمنى الجمهور له ختام مميز بعد مسيرة حافلة.

كريستيانو رونالدو
حزن رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

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