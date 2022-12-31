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في منطقة رملية شرق المحافظة

دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة تطيح بالجاني

2022-12-31 الساعة 5:07
دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة تطيح بالجاني
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت شرطة محافظة القنفذة، اليوم السبت، من ضبط شخص لدهسه آخرَين في منطقة رملية.

تفاصيل الحادث

وتفصيلاً، باشرت شرطة محافظة القنفذة إجراءات الاستدلال على إثر حادث الدهس في منطقة رملية شرق المحافظة نتج عنه إصابة شخصين تم إسعافهما وحالتهما الصحية مستقرة.

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وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى ضبط المتسبب واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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