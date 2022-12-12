دوريات أمريكية بحرية مشتركة مع العراق والكويت

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أعلنت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الاثنين، إن قوات بحرية من العراق والكويت والولايات المتحدة قامت بدورية مشتركة في الخليج للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، لتعزيز الأمن البحري الإقليمي.
وأوضحت القيادة، أن سفنًا من البحرية الأمريكية عملت مع سفن من البحرية العراقية وقوات خفر السواحل الكويتية، ونفذت تدريبات على المناورة والأمن البحري.
وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر: الشراكات أساس الأمن والاستقرار البحري في الشرق الأوسط، تعاوننا المستمر يشير إلى التزامنا الجماعي بحماية المياه الإقليمية.
وأجرت الدول الثلاث دورية مماثلة في الخليج في الخامس والعشرين من أغسطس.